Salon: Ali Yücel
Hakemler: Gürhan Gül, Semra Kayıkçı
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Egecan Avcıl, Eren Kanlı, Sadık Efe Özbey)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş)
Setler: 21-25, 20-25, 23-25
Süre: 85 dakika (26, 28, 31 )
TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında TÜRŞAD, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.