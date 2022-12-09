Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, yol çalışmalarını inceledi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Malkayası bölgesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Malkayası bölgesi adı verilen alanda son yıllarda yapılaşmanın hızla artmasından dolayı ortaya çıkan altyapı ve üstyapı ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 20 gündür devam eden çalışma ile Fatih Caddesinin devamında yer alan bu bölgemizde 800 metre kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını, 500 metre uzunluğunda ise içme suyu altyapısını tamamladık. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından şimdi kavşak, kaldırım ve bordür çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar da tamamlandıktan sonra önümüzdeki hafta asfalt çalışmasını gerçekleştirerek bu bölünmüş yolu bölgemize kazandıracağız. Şimdiden mahalle halkımız ve bütün hemşerilerimiz için hayırlı olsun." dedi.

Tokat’ın birçok noktasında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Eroğlu “Bir taraftan Tokat'ımıza kazandıracağımız projelerimiz ile ilgili çalışmalarımıza devam ederken, diğer yandan hızla büyüyen şehrimizde ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için bütün ekiplerimizle sahadayız. Bu bölgeyi hızlı bir şekilde tamamlamak için altyapı ve üstyapı ekiplerimizden 50 kişilik bir ekiple aralıksız çalışıyoruz. Temel ilkemiz hemşerilerimizin yaşam konforu için nerede ihtiyaç varsa oraya ihtiyaç olan hizmeti hızlı bir şekilde ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

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