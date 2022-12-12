Tokat'ta yangın çıkan Yazmacılar Hanı'nda polis ekipleri çalışma yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta yangın çıkan Yazmacılar Hanı'nda polis ekipleri çalışma yaptı

AA

Tokat'ta yangın çıkan Yazmacılar Hanı'nda polis ekipleri çalışma yaptı

TOKAT (AA) - Tokat'ta yangın çıkan Yazmacılar Hanı'nda polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Yeniyurt Mahallesi'ndeki Tokat yazması üretimi yapılan 75. Yıl Yazmacılar Hanı'nda, dün akşam Yusuf Gökyıldız'a ait iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan ve Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından polis ekipleri gece boyunca bölgede nöbet tuttu.

Sabah erken saatlerde hana gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri yangın çıkan ve hasar oluşan iş yerlerinde çalışmalar yaptı.

Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda dün akşam çıkan yangında iki iş yeri hasar görmüştü. Handa, 2020 yılında da yangın çıkmış, büyük çapta hasar oluşmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TOKAT - SİTEDE ÇIKAN YANGIN SONRASINDA ESNAF KAVGA ETTİ, POLİS BİBER GAZI KULLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOKAT - SİTEDE ÇIKAN YANGIN SONRASINDA ...
Sitede çıkan yangın sonrasında esnaf kavga etti, polis biber gazı kullandı
YEREL HABERLER Sitede çıkan yangın sonrasında esnaf kavga etti, ...
Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda çıkan yangın söndürüldü
(Görüntülü) DEDESİNİN SATTIĞI OTOMOBİLİ 11 YIL SONRA BULUP, BABASINA HEDİYE ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEDESİNİN SATTIĞI OTOMOBİLİ 11 YIL SONRA ...
Dedesinin sattığı otomobili 11 yıl sonra bulup, babasına hediye etti
YEREL HABERLER Dedesinin sattığı otomobili 11 yıl sonra bulup, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.