Tokat Valisi Hatipoğlu, kentte askerlik yapan 4 ikiz kardeşle bir araya geldi

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TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, kentte vatani görevlerini yapan 4 ikiz kardeşle yemekte buluştu.

Mersin, Ağrı, Hatay, Şanlıurfa'dan ikiz kardeşler Mehmet ve Ali Ceylan, Fırat ve Ferhat Aktaş, Mert ve Efe Işık ile Furkan ve Enes Han, askerlik görevlerini Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde sürdürüyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı ikizlerle İl Jandarma Komutanlığında bir araya gelerek yemek yedi.



Vali Hatipoğlu, jandarmada 4 ikiz kardeşin askerlik görevlerini yaptığını belirterek, "Değişik memleketlerden Tokat'ta askerlik görevini ifa eden gençlerimiz hayırlısı ile kazasız, belasız, sorunsuz bir şekilde teskerelerini alırlar. Analarına, babalarına kavuşurlar." dedi.

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