Tokat Belediye Başkanı Eroğlu özel gereksinimli bireylerin doğum gününe katıldı

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TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi tarafından özel gereksinimli bireyler için düzenlenen doğum gününe katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi'nde düzenlenen doğum gününde aralık ayında doğan özel bireyler için pasta kesildi.

Doğum gününe katılan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bu etkinlikte hem siz ev sahibisiniz, hem biz ev sahibiyiz. Hem hoş geldiniz, hem de hoş bulduk diyorum. Her insanın doğum günleri özeldir. O gün geldiğinde dostlarıyla, arkadaşlarıyla, ailesiyle kutlar. Değerli Başkanımız Ali Aras da her ay o ay içinde doğan sizlerin doğum günlerini kutluyor. Yine yaz aylarında da bir doğum gününü birlikte kutlamıştık." ifadelerini kullandı.



Aralık ayında doğan özel gereksinimli bireylerin doğum gününü kutlayan Eroğlu, şunları kaydetti:



"Sizlerle buluştuğum zaman bana ailenizin bir parçası gibi hissettiriyorsunuz. Yüreğinizden yüreğime gelen sevgiyi hissettiğim zaman benim ailem sadece annemden, eşimden, üç evladımdan, iki ablamdan ibaret değil diyorum. Büyük bir aile olduğumuzu hissediyorum. Bana bu güzelliği hissettiriyorsunuz, sizlere çok teşekkür ediyorum."



Eroğlu, birlikte pasta kestiği özel bireyler ve aileleri ile yakından ilgilendi.

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