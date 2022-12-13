TOGÜ Rektörü Yılmaz, vali ve belediye başkanını ziyaret etti

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

Rektör Yılmaz, valilik makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Numan Hatipoğlu, Yılmaz'a rektörlük görevinde başarılar dileyerek tebriklerini iletti.

Yılmaz da valilik ile üniversite arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade ederek katkılarından dolayı Hatipoğlu'na şükranlarını sundu.

TOGÜ Rektörü Yılmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Eroğlu, Yılmaz'a rektörlük görevinde muvaffakiyetler dileyerek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Yılmaz ise üniversite ile belediye arasındaki işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade ederek Eroğlu'na teşekkür etti.

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