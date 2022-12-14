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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turhal Şeker Fabrikası'nda bu yıl 103 bin ton şeker üretilecek

AA

Turhal Şeker Fabrikası'nda bu yıl 103 bin ton şeker üretilecek

TOKAT (AA) - Kayseri Şeker'in Turhal Şeker Fabrikası'nda bu yıl 704 bin ton pancardan 103 bin ton şeker üretileceği bildirildi.

Turhal Şeker Fabrikası'nın 6 Ekim'de başlattığı 89. pancar alımı kampanyası devam ediyor. Bugüne kadar 697 bin ton pancar alımı gerçekleştirilen kampanya kapsamında 7 bin ton daha alım yapılması planlanıyor.

Fabrika müdürü Kazım Duygulu, AA muhabirine, kampanyalarının 25 gün daha devam etmesini planladıklarını söyledi.

Satın alacakları 704 bin ton pancardan 103 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Duygulu, "2021 yılında 100 bin dekar pancar ekimi vardı, bu sene 130 bin dekara çıktı. Geçen yıl 93 bin ton şeker ürettik." dedi.

Duygulu, Turhal Şeker Fabrikası olarak 5 bin çiftçiyle sözleşmeli üretim yaptıklarını anlatarak, "Fabrikamız 1934 yılında kuruldu. Son 5 yıldır Kayseri Şeker adına üretim yapılıyor. Bin 275 kişiye istihdam sağlıyoruz." ifadesini kullandı.


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