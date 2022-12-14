Tokat'ta yaban hayatı fotokapana yansıdı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaban hayvanları, fotokapanla görüntülendi.
İlçede yaban hayatı üzerine araştırma yapan Kenan Kesmez, ormanlık alanlarda fotokapan kurdu.
Fotokapana farklı zamanlarda karaca, kurt, tilki, yaban kedisi, tavşan, kaplumbağa, sincap, porsuk, çakal, domuz gibi hayvanlar yansıdı.
Kesmez, AA muhabirine, ilçede 4 yıldır yaban hayatı konusunda araştırma yaptığını belirterek, "Erbaa'mızın yaban hayatını göstermeye gayret ediyorum. Böylelikle Doğa Koruma ve Milli Parkların yaban hayatı envanterine katkıda bulunuyorum. Ayrıca ne kadar değerli bir coğrafyada olduğumuzu da göstermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.