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TOKAT (AA) - Tokat'ta, okulun bahçesine devrilen otomobildeki öğretmen yaralandı.

Gülbahar Hatun Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki Tokat Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Sena Şahin'in kullandığı 60 ADL 292 plakalı otomobil, okul kapısının yanındaki demir korkuluğa çarparak bahçeye devrildi ve park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Şahin, araçtan öğretmen arkadaşları tarafından çıkarıldı.



Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza, okulun güvenlik kamerasıyla kaydedildi.





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