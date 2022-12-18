Tokat'ın üzerini sis tabakası kapladı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın üzerini örten sis tabakası Topçam Yaylası'ndan görüntülendi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

Sis tabakası şehri bütünüyle kapladı. Bazı vatandaşlar 1600 metre yükseklikteki Topçam Yaylası'na çıkarak manzarayı izledi.

Amatör fotoğrafçı Gülsen Sefa, AA muhabirine, sis bastırınca güzel kareler yakalayabilmek için şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki yaylaya çıktıklarını söyledi.

Sefa, "Manzara çok güzel. Sis sadece Karadeniz Bölgesi'ne ve yaylalarına özgü değil. Tokat'ımızın da böyle güzel manzaralarının olduğunu herkese göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Şehri kaplayan sis dronla da görüntülendi.

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