Tokat'ta 3 gündür kayıp olan kadın aranıyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde, 3 gündür kayıp olan 64 yaşındaki kadın aranıyor.
İlçeye bağlı Ataköy beldesinde yaşayan Arife Gökçe, cumartesi günü evde kahvaltı yaptıktan sonra kayboldu. Öğleden sonra Gökçe'nin akrabaları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.
AFAD, jandarma ve özel harekat ekipleri, Gökçe'yi beldede aradı.
Ekiplerin 3 gündür aramasına rağmen kadından herhangi bir iz bulunamadı.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi serbest bırakıldı.
Devam eden arama çalışmalarını, Vali Numan Hatipoğlu ve Kaymakam Tarık Buğra Seyhan da takip ediyor.