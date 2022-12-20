Almus'ta voleybol turnuvasına düzenlendi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde Kaymakamlık Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Almus Kaymakamlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına 15 takım katıldı.

Turnuvanın finalinde Almus Tarımspor'u 3-2 yenen Kınık Belediyespor, birinci oldu.

Daha sonra dereceye giren takım ve oyunculara madalya ve kupaları verildi.



Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, turnuvanın yaklaşık bir buçuk ay sürdüğünü belirterek, "Bu sene geçen seneye göre daha yoğun katılım oldu. İnşallah her sene kurumlar arası voleybol turnuvamızı yapmak istiyoruz." dedi.





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