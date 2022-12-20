Almus'ta voleybol turnuvasına düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almus'ta voleybol turnuvasına düzenlendi

AA

Almus'ta voleybol turnuvasına düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde Kaymakamlık Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Almus Kaymakamlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına 15 takım katıldı.

Turnuvanın finalinde Almus Tarımspor'u 3-2 yenen Kınık Belediyespor, birinci oldu.

Daha sonra dereceye giren takım ve oyunculara madalya ve kupaları verildi.

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, turnuvanın yaklaşık bir buçuk ay sürdüğünü belirterek, "Bu sene geçen seneye göre daha yoğun katılım oldu. İnşallah her sene kurumlar arası voleybol turnuvamızı yapmak istiyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)KAYIP KADIN İÇİN SİS ALTINDA ARAMA ÇALIŞMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAYIP KADIN İÇİN SİS ALTINDA ARAMA ...
Tokat'ta kayıp kadın için sis altında arama çalışması 
YEREL HABERLER Tokat'ta kayıp kadın için sis altında arama ...
Tokat'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde konut kuraları çekildi
YEREL HABERLER Tokat'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde konut ...
Tokat'ta 3 gündür kayıp olan kadın aranıyor
YEREL HABERLER Tokat'ta 3 gündür kayıp olan kadın aranıyor
Tokat'ta off-road pilotları yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Tokat'ta off-road pilotları yaban hayvanları için ...
(Görüntülü)KIBRIS GAZİSİNİN 50 YILLIK EV HAYALİ GERÇEK OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KIBRIS GAZİSİNİN 50 YILLIK EV HAYALİ ...
Kıbrıs gazisinin 50 yıllık ev hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisinin 50 yıllık ev hayali gerçek oldu
(Görüntülü)OFF-ROAD TUTKUNLARI, BU KEZ YABAN HAYATI İÇİN YARIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)OFF-ROAD TUTKUNLARI, BU KEZ YABAN HAYATI ...
Off-road tutkunları, bu kez yaban hayatı için yarıştı
YEREL HABERLER Off-road tutkunları, bu kez yaban hayatı için yarıştı
(Görüntülü) TOKAT&#039;TA 5 ÇOCUK ANNESİ KADINDAN HABER ALINAMIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOKAT'TA 5 ÇOCUK ANNESİ KADINDAN ...
Tokat'ta 5 çocuk annesi kadından haber alınamıyor
YEREL HABERLER Tokat'ta 5 çocuk annesi kadından haber alınamıyor
(Görüntülü) TOKAT&#039;IN ÜZERİNİ SİS BULUTU KAPLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOKAT'IN ÜZERİNİ SİS BULUTU KAPLADI
Tokat'ın üzerini sis tabakası kapladı
YEREL HABERLER Tokat'ın üzerini sis tabakası kapladı
Tokat'ın üzerini sis bulutu kapladı
YEREL HABERLER Tokat'ın üzerini sis bulutu kapladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.