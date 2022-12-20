Tokat'ta 4 gündür kayıp olan kadın aranıyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde 4 gündür kayıp olan 64 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Ataköy beldesinde yaşayan Arife Gökçe, cumartesi günü kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrıldı.

Gökçe'nin evde bulunmadığını fark eden yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. 4 gündür devam eden çalışmalarda kadınla ilgili herhangi bir ize ulaşılamadı.



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