Tokat Belediye Başkanı Eroğlu gençlerle bir araya geldi

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TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, lise öğrencilerinin temsilcileri ve Tokat Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi öğrencilerle bir araya geldi.

Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Eroğlu, Tokat Belediyesi olarak planlar yaparken, projeleri tasarlarken geleceğe bakarak hareket ettiklerini dile getirdi.



Eroğlu, "Bugün dünden daha gelişmiş bir şehir kurmayı, bugünden yarını tasarlamayı görev biliyoruz. Günübirlik ihtiyaçlara göre hareket edildiği takdirde günübirlik ihtiyaçların bir sarmal halinde tekrar edeceğini, ne kadar uzağı görebilirsek şehrimizi o ölçüde geleceğe hazırlayabileceğimizi biliyoruz." dedi.



Tokat Belediyesi olarak birlikte yönetimi önemsediklerini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:



"Bugün lise öğrencisi genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Spordan, sanata, ülkemizden şehrimize birçok konuda samimi bir havada güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Onların bakış açısından şehrimize ve ülkemize baktık. Güzel bir iletişim gerçekleştirdik. Yarını kurarken yarının yetişkini olan genç kardeşlerimizin yaşayacağı şehir nasıl bir şehir olmalı konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz hizmetlerimizi yaparken projelerimizi hayata geçirirken, 'ben yaptım oldu' düşüncesini doğru bulmuyoruz. Bu şehrin bir parçası olan şehrimizin insanının düşüncelerini önemsiyoruz. Genç kardeşlerimizin düşüncelerini de ayrıca önemsiyoruz."

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