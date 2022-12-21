Tokat TSO'da AR-GE birimi kurulacak

TOKAT (AA) - Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere, oda bünyesinde AR-GE birimi kurulacağını bildirdi.
KOSGEB'in girişimcilere yönelik destekleriyle ilgili KOSGEB Tokat İl Müdürü Kenan Sert, Tokat TSO üyelerine bilgi verdi.
Sert, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çağrılarla ilgili detaylı bilgilendirmede bulundu.
Gökdere, oda bünyesinde AR-GE birimi oluşturulacağını, bu birimde görev alacak personelin gerçekleştirecekleri işletme ziyaretleriyle proje hazırlığında olan oda üyesi işletmelere destek sağlayacağını söyledi.
Gökdere, proje dosyalarının eksiksiz hazırlanmasında sıkıntı çeken işletmelere destek verilmesiyle hibe ve desteklerde daha çok kazanım elde etmeyi amaçladıklarını, birimin yakın zamanda faaliyetine başlayacağını kaydetti.