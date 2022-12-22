Tokat Valisi Hatipoğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Hatipoğlu, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşamda Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağlar", sporda ise Elif Öztürk Özöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı karesini seçti.



Hatipoğlu, AA'nın İstiklal Savaşı'nın ilk yıllarında kurulduğuna dikkati çekerek, "Yıllardır ülkemizde her alanda haberi doğru ve tarafsız olarak toplumuza ve uluslararası alana ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Anadolu Ajansımızın başarısı, aynı zamanda ülkemizin tüm alanlardaki başarılarının devamı olacaktır. 2023 yılının hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.