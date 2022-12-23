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Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Eroğlu, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşamda Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı karelerini seçti.

Eroğlu, "Anadolu Ajansımızın başarısı bizi gururlandırıyor. AA Genel Müdürü Serdar Karagöz başta olmak üzere bütün ajans çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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