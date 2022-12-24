Tokat'tan Türkiye'ye yayılan proje ile kentteki hayvan varlığı ikiye katlandı

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TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta başlatılan ve Türkiye geneline yayılan proje kapsamında kentte küçükbaş hayvan sayısı 3 yılda 300 binlerden 577 bine çıktı.

Tokat Valiliği koordinesinde 2019'da hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesinde bugüne kadar 1030 çiftçiye 93 bin 55 koyun verildi. Dağıtılan koyunlardan ise 100 binin üzerinde kuzu elde edildi.

Projede dağıtılan hayvan sayısının ilk etapta 100 bine tamamlanması, ardından kentteki koyun varlığının doğacak kuzularla 5 yıl sonunda 500 bin artırılması hedefleniyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, proje kapsamında küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Ziraat Bankasından kullanılacak kredilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edildiğini anlatan Hatipoğlu, "İlimizde küçükbaş hayvan varlığımız 300 binlerden 577 binlere ulaştı. Aynı zamanda sürü büyüklüğü 80'lerden 160'lara çıkmış oldu." dedi.

Çiftçilerin tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyetlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Hatipoğlu, "Yaptığımız bu proje doğrultusunda köylülerimiz alternatif gelir kaynaklarına kavuşmuş olacak. Aynı zamanda hayvancılık, geleneksel tarım politikalarımızdan biri. Bunu yaygınlaştırmış ve geliştirmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Projeden yararlanarak sürü sahibi olan Celal Aydın da hayvancılığın dede mesleği olduğunu dile getirerek, "Babama yardım ediyordum ama kendime ait sürüm yoktu. Severek yapıyorum işimizi, memnunuz. Köyümüzde projeden 6 kişi faydalandı. Projeden faydalanıp 100 koyun aldım. Şimdi 120 anaç koyunum var." diye konuştu.

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