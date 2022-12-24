Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Enver Eltik idaresindeki 38 ST 290 plakalı otomobil, Ustamehmet köyü yakınlarındaki yamaçtan devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araç, yoldan yaklaşık 200 metre aşağıdaki ağaçlara takılarak durabildi.



Yaralanan sürücü ile Mustafa Polat ve Mustafa Yüksel, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yoldaki ambulanslara taşındı. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.