Tokat'ta keserle bir kişiyi yaralayan baba ile oğlu tutuklandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştıkları kişiyi keserle yaralayan baba ile oğlu tutuklandı.

Tartıştıkları Muzaffer Baltacı'yı (47) yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan F.B. (60) ve oğlu E.C.B'nin (21) Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Erbaa ilçesi Üzümlü köyünde dün yaşanan olayda, F.B. ve oğlu E.C.B ile alacak meselesinden husumetli oldukları Muzaffer Baltacı arasında tartışma çıkmıştı.



Kavgaya dönüşen olayda, Baltacı, baba ve oğlu tarafından harman savurmakta kullanılan tarım aleti yaba ve keserle yaralanmıştı.



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