Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, sürdürülen çalışmaları inceledi

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TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi şehrin birçok noktasındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ekiplerin kentin değişik yerlerinde sürdürdükleri çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Şehrin büyümesi, yeni konutların inşa edilmesiyle birlikte nüfus yoğunluğunun da artış gösterdiğini anlatan Eroğlu, "800 metre kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını, 500 metre uzunluğunda ise içme suyu altyapısını tamamladıktan sonra asfaltlama işlemini de gerçekleştirdik. Burada yaşayan hemşerilerimize ve Tokat'ımıza hayırlı olsun." dedi.

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