Tokat Belediye Plevne, ikinci yarıdan umutlu

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne'nin başantrenörü Furkan Gür, ligin ikinci yarısı için planlarının hazır olduğunu söyledi.

Gür, AA muhabirine, ligin ilk yarısında 13 maçta 1 galibiyet aldıklarını belirtti.

İlk yarının son maçının ardından takıma 5 gün izin verdiğini dile getiren Gür, "23 Aralık'ta ikinci yarı için hazırlıklarımıza başladık. İlk yarı hakkında konuşacak olursak, açıkçası bizden bırakın galibiyeti, oynadığımız göze çarpan bu iyi oyunu dahi kimse beklemiyordu. Ancak oyuncularım, ekibim ve ben sezonun başından itibaren çok iyi çalışırsak yapabileceğimizi konuştuk ve inandık." ifadelerini kullandı.

Kadrolarında Türk voleybolu adına gelecek vadeden çok sayıda genç oyuncu bulunduğuna dikkat çeken Gür, "Mütevazı bütçe ile ateşten gömleği giyerken bunları bilerek, göze alarak yola çıktık. En yakın rakibimizle aramızdaki bütçe farkı neredeyse 7-8 kat. Buna rağmen iki rakibimizle aramızda sadece 1, bir rakibimizle de 2 galibiyet farkı bulunuyor. Hiçbir şey kaçırmış değiliz. Takviye yapabilirsek rakiplerimizle daha kolay şekilde mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. 13 maçlık periyodun ardından istediğim oyunu sahaya yansıtamadığımız maç sayısı en fazla üçtür." diye konuştu.

Gür, iyi voleybol oynadıklarını, sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman çalışmalarımızı kısmadık, hep daha fazlasını yapmaya çalıştık. Bunun ispatı ise 11. haftada gelen galibiyettir. Rakiplerimiz takviye yapmaya devam ediyor. İkinci devrenin ilk devreden daha zor geçeceğini söyleyebilirim. Hedefimiz, bize yakın olan rakiplerimize karşı kazanıp, artı olarak sürpriz galibiyetler çıkarmak olacak. Tüm Tokat halkından isteğim, salonu doldursunlar. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Dolu tribünlere karşı oynamak her zaman büyük avantaj. Taraftarımızın desteğiyle başarabiliriz."





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