Tokat'ta Sulusaray Belediyesi SOGEP desteğiyle kaz üretimi yapacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde belediye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında alınan destekle kaz üretimi yapacak.

Sulusaray Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında damızlık kaz yetiştiriciliği tesisi kurularak, genç kadın ve erkeklere kaz ürünlerinin elde edilmesine yönelik eğitim verilecek.

Proje kapsamında alınan 850 kaza, Sulusaray Belediyesince oluşturulan alanda bakılıyor.

Belediye Başkanı Necmettin Coruk, AA muhabirine, bölgesel olarak kaz üretiminde isim yapan bir ilçe olduklarını söyledi.

Sulusaray Belediyesi olarak SOGEP kapsamında Orta Karadeniz Ajansı aracılığıyla proje hazırladıklarını belirten Coruk, "Projemize desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Valimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Burada kazlarımızı kuluçkadan sonra vatandaşlarımıza dağıtmak, üretimini artırmak amacındayız." dedi.

Aldıkları kazların ilk etapta 300'ünü dörder adet olmak üzere vatandaşlara dağıtacaklarını anlatan Coruk, "Kuluçka döneminde yumurtaları kuluçkaya alıp tekrar üretime geçeğiz. Projemizde herhangi bir yıl sıralaması yok. Yani üretime devam ettiğimiz sürece istihdam sağlayacağız." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.