Yeşilyurt'ta şiir ve müzik programı düzenlendi

TOKAT (AA) - Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şiir ve müzik programı düzenlendi.
Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda öğretmenler tarafından oluşturulan "Yeşilyurt’tan Sesler Korosu" türküler söyledi.
Yeşilyurt temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri ise ilçe protokolü tarafından verildi.
Programa Kaymakam Feyza Yılmaz ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz da katıldı.