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Tokat Şehir Müzesi'nde Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları sergileniyor

AA

Tokat Şehir Müzesi'nde Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları sergileniyor

TOKAT (AA) - Tokat Şehir Müzesi'nde, Osmanlı dönemine ait akçe sayma tahtası ile tartı ile para keseleri de sergileniyor.

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip ve 2019'da hizmete giren Tokat Şehir Müzesinde geleneksel el sanatları, kentin tarihini yansıtan fotoğraflar ve Tokat'ın geçmişten bugüne önemli şahsiyetlerinin heykelleri ile gündelik yaşamda kullanılan eşyalar yer alıyor.

Şehir müzesinde geçmişten bugüne 11 bin parça eserin yanı sıra Osmanlı döneminde para alışverişinde kullanılan akçe tahtaları ile tartı ve para keseleri de bulunuyor.

Tokat Şehir Müzesi Sorumlusu Küratör Hasan Erdem, AA muhabirine, akçe tahtasının dört değişik formunun bulunduğunu belirterek, "Osmanlı dönemindeki uygulamasında gümüş ya da altın akçeler, şahitler huzurunda sayılıp keseleniyordu. Toplu ödemelerde kullanılan bir araçtı." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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