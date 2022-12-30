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GÜNCELLEME - Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın dedektör köpeklerle arandı

AA

GÜNCELLEME - Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın dedektör köpeklerle arandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde 14 gündür haber alınamayan 64 yaşındaki kadın, jandarmanın dedektör köpekleriyle arandı.

İlçeye bağlı Ataköy beldesinde 17 Aralık Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Arife Gökçe'nin bulunması için Ankara'dan kadavra arama köpeği "Mavi" ile iz takip köpeği "Alfa" getirildi.

Jandarma komando timleri, dedektör köpeklerle kadının evi ve bahçesi ile çevrede arama çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesindeki arama köpekleriyle detaylı arama yapan ekipler, herhangi bir ize ulaşamadı.

Samsun'dan gelen 5 kişilik Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi'nin beldedeki gölette yaptığı arama çalışmasından da sonuç çıkmadı.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ataköy beldesinde kaybolan Arife Gökçe'yi arama çalışmalarının ekipler tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Olayın yaşandığı tarihten itibaren devam eden kapsamlı ve titiz çalışmalar kapsamında Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, SAK, JASAT timleri ve AFAD olmak üzere toplam 284 personel, kurtarma, iz takip ve kadavra köpekleri, dron ile gönüllü sivil vatandaşlar tarafından beldenin tamamında arama yapıldığı anlatılan açıklamada, "Asayiş, istihbarat ve JASAT birimlerince çok yönlü olarak araştırmalar olay gününden itibaren devam etmiştir. Olay yerinde kamera bulunmamakla birlikte çeşitli noktalardan ve yakın çevreden 98 saatlik PTS ve güvenlik kamera kaydı alınmıştır. Görüntülerin yaklaşık 69 saati detaylı olarak incelenmiştir. Bu saatler içinde tespit edilen 1248 araç hakkındaki araştırmalarla kalan 29 saatlik görüntü incelemeleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Olayda şüpheli görülen S.S'nin üzerinden ve ikamet adresinden Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca incelenmek üzere biyolojik swap örnekleri ile numune alındığı aktarılan açıklamada, Gökçe ile şüphelilerin HTS dökümünün Almus Cumhuriyet Başsavcılığından talep edildiği, telefon trafiklerinin detaylı olarak incelendiği vurgulandı.

Açıklamada, S.S. hakkında bugüne kadar yapılan müracaatlar sonucunda kolluk kuvvetleri ve cumhuriyet savcılıklarınca 23 kez adli işlem yapıldığı, arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Ataköy beldesinde Arife Gökçe'nin 17 Aralık'ta kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılıp bir daha dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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