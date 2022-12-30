Tokat'ta "yorgun mermi" ile ölen Hanife Büşra Konyar anısına tiyatro oyunu sahnelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta "yorgun mermi" ile ölen Hanife Büşra Konyar anısına tiyatro oyunu sahnelendi

AA

Tokat'ta "yorgun mermi" ile ölen Hanife Büşra Konyar anısına tiyatro oyunu sahnelendi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde başına isabet eden yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar anısına ablası ve arkadaşları tarafından tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Hanife Büşra Konyar'ın ablası, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencisi Esma Sezin Konyar tarafından, silahla havaya rastgele ateş edilmesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili tiyatro oyunu senaryosu yazıldı.

Erbaa Kaymakamlığı ve Erbaa Belediyesinin desteğiyle Erbaa Belediyesi Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Esma Sezin Konyar'ın arkadaşlarının rol aldığı oyunu Konyar'ın ailesi ile Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve davetliler izledi.

Esma Sezin Konyar, oyunun ardından gazetecilere, okuldaki hocaları ile hem sosyal sorumluluk projesi hem de kız kardeşi anısına program gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Hocaları ve arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmadığını belirten Konyar, şunları dile getirdi:

"1,5 ay içinde bu programı hazırladık. Bir yılbaşı günü kardeşim kırtasiyeden kitap almak için çarşıya çıkıyor, kırtasiye dönüşü bir şehir magandası havaya 10 el ateş ediyor ve kardeşimin kafasına yorgun mermi isabet ediyor. Kardeşim yoğun bakımda tedavi görüyor ve 6 gün sonunda vefat ediyor. Hem farkındalık oluşturmak hem de anısını yaşatmak için program düzenledim."

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de yılbaşına yakın dönemde programı düzenleyerek hem Büşra'yı hem de bu durumu unutturmamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Başına yorgun merminin isabet ettiği yerin hemen karşısındaki sanat atölyelerine Hanife Büşra Konyar ismini verdiklerine işaret eden Karagöl, "Hanife Büşra Konyar, bizim için de çok kıymetliydi. Kendisini bir şiir dinletisinde tanımıştım. Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Düğün, eğlence gibi organizasyonlarda silah kullanılmamasını isteyen Karagöl, "Esma çok güzel bir şey söyledi konuşmasında. 'Çocuklarımıza oyuncak da olsa tabanca almayalım.' dedi. En azından geleceğimize silah alışkanlığını kazandırmayalım." ifadesini kullandı.

Erbaa Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Hanife Büşra Konyar, 31 Aralık 2020'de yolda yürürken bir anda yere yığılmış, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde kafasında mermi olduğu belirlenmişti. Genç kız, sevk edildiği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan Ö.K, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KAYIP KADIN İÇİN GÖLETTE ARAMA YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYIP KADIN İÇİN GÖLETTE ARAMA YAPILDI
Kayıp kadın için gölette arama yapıldı
YEREL HABERLER Kayıp kadın için gölette arama yapıldı
GÜNCELLEME - Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın dedektör köpeklerle arandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın ...
Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın dedektör köpeklerle arandı
YEREL HABERLER Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın dedektör ...
Tokat'ta sis etkili oldu
YEREL HABERLER Tokat'ta sis etkili oldu
(Görüntülü) TOKAT - SURİYE GÖREVİNİ TAMAMLAYAN KOMANDOLAR TOKAT&#039;A DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOKAT - SURİYE GÖREVİNİ TAMAMLAYAN ...
Suriye'deki altı aylık görevlerini tamamlayan "Boralar" yurda döndü
YEREL HABERLER Suriye'deki altı aylık görevlerini tamamlayan ...
Suriye görevini tamamlayan komandolar Tokat'a döndü
YEREL HABERLER Suriye görevini tamamlayan komandolar Tokat'a döndü
Tokat Şehir Müzesi'nde Osmanlı'dan kalma akçe tahtaları sergileniyor
YEREL HABERLER Tokat Şehir Müzesi'nde Osmanlı'dan kalma akçe ...
Yeşilyurt'ta şiir ve müzik programı düzenlendi
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta şiir ve müzik programı düzenlendi
Tokat'ta okul sporları genç kızlar futsal turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Tokat'ta okul sporları genç kızlar futsal turnuvası ...
Turhal'da 2022'de 535 nikah kıyıldı
YEREL HABERLER Turhal'da 2022'de 535 nikah kıyıldı
Tokat'ta Sulusaray Belediyesi SOGEP desteğiyle kaz üretimi yapacak
YEREL HABERLER Tokat'ta Sulusaray Belediyesi SOGEP desteğiyle kaz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.