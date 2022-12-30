Tokat'ta "yorgun mermi" ile ölen Hanife Büşra Konyar anısına tiyatro oyunu sahnelendi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde başına isabet eden yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar anısına ablası ve arkadaşları tarafından tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Hanife Büşra Konyar'ın ablası, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencisi Esma Sezin Konyar tarafından, silahla havaya rastgele ateş edilmesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili tiyatro oyunu senaryosu yazıldı.

Erbaa Kaymakamlığı ve Erbaa Belediyesinin desteğiyle Erbaa Belediyesi Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Esma Sezin Konyar'ın arkadaşlarının rol aldığı oyunu Konyar'ın ailesi ile Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve davetliler izledi.

Esma Sezin Konyar, oyunun ardından gazetecilere, okuldaki hocaları ile hem sosyal sorumluluk projesi hem de kız kardeşi anısına program gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Hocaları ve arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmadığını belirten Konyar, şunları dile getirdi:



"1,5 ay içinde bu programı hazırladık. Bir yılbaşı günü kardeşim kırtasiyeden kitap almak için çarşıya çıkıyor, kırtasiye dönüşü bir şehir magandası havaya 10 el ateş ediyor ve kardeşimin kafasına yorgun mermi isabet ediyor. Kardeşim yoğun bakımda tedavi görüyor ve 6 gün sonunda vefat ediyor. Hem farkındalık oluşturmak hem de anısını yaşatmak için program düzenledim."

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de yılbaşına yakın dönemde programı düzenleyerek hem Büşra'yı hem de bu durumu unutturmamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Başına yorgun merminin isabet ettiği yerin hemen karşısındaki sanat atölyelerine Hanife Büşra Konyar ismini verdiklerine işaret eden Karagöl, "Hanife Büşra Konyar, bizim için de çok kıymetliydi. Kendisini bir şiir dinletisinde tanımıştım. Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Düğün, eğlence gibi organizasyonlarda silah kullanılmamasını isteyen Karagöl, "Esma çok güzel bir şey söyledi konuşmasında. 'Çocuklarımıza oyuncak da olsa tabanca almayalım.' dedi. En azından geleceğimize silah alışkanlığını kazandırmayalım." ifadesini kullandı.

Erbaa Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Hanife Büşra Konyar, 31 Aralık 2020'de yolda yürürken bir anda yere yığılmış, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde kafasında mermi olduğu belirlenmişti. Genç kız, sevk edildiği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan Ö.K, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

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