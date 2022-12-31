Tokat'ta kaybolan kadın Almus Baraj Gölü'nde arandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde 15 gündür kendisinden haber alınamayan 64 yaşındaki kadın, Almus Baraj Gölü'nde arandı.

İlçeye bağlı Ataköy beldesinde 17 Aralık Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Arife Gökçe'nin bulunması için Ankara'dan getirilen kadavra arama köpeği "Mavi" ve iz takip köpeği "Alfa" ile çalışma yapıldı.

Samsun'dan gelen 5 kişilik Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi de Almus Baraj Gölü'nde Gökçe'den bir iz bulabilmek için çalışma yaptı.

Çalışmalardan sonuç çıkmadı.

Ataköy beldesinde Arife Gökçe'nin 17 Aralık'ta kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılıp bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.





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