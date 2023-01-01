Tokat mermeri 5 ülkede yapıları süslüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat mermeri 5 ülkede yapıları süslüyor

AA

Tokat mermeri 5 ülkede yapıları süslüyor

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta çıkarılan mermer, 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Atılgan, AA muhabirine, Tokat'ın Turhal ve Zile ilçelerinde mermer rezervleri bulunduğunu söyledi.

Tokat'ta özellikle bej renkte ve traverten ağırlıklı bloklar çıkarıldığını belirten Atılgan, mermerin yaklaşık yüzde 20'sinin ihraç edildiğini dile getirdi.

Genellikle sipariş üzerine üretim yaptıklarını söyleyen Atılgan, "İsrail, Irak, Gürcistan, Fransa ve KKTC'ye ihracat yapıyoruz. Ambalajlayıp, ürünleri kusursuz şekilde göndermeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Atılgan, kentte mermeri blok olarak da ihraç eden firmaların bulunduğunu belirtti.

"Bölgemizin bej mermeri, doku, renk olarak Türkiye ve dünyada ilgi görüyor." diyen Atılgan, mermerin özellikleri ve kalitesi bakımından hem ülkede hem de dünyada iddialı olduklarını ifade etti.

Atılgan, mermerin renginden dolayı mobilya ve dekorasyona uygun olduğunu, bu nedenle de tercih edildiğini söyledi.

Yılda 15 bin metrekare civarında mermer ihracatı yaptıklarını dile getiren Atılgan, "Mermerin metrekaresini ortalama 20-30 dolara satıyoruz. Ürünün ebadına ve kalınlığına göre bazen 35 dolara da sattığımız oluyor." diye konuştu.

Atılgan, 2022'de mermer ihracatından yaklaşık 400 bin dolar gelir sağlandığını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta kaybolan kadın Almus Baraj Gölü'nde arandı
YEREL HABERLER Tokat'ta kaybolan kadın Almus Baraj Gölü'nde arandı
Tokat'ta "yorgun mermi" ile ölen Hanife Büşra Konyar anısına tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Tokat'ta "yorgun mermi" ile ölen Hanife Büşra Konyar ...
(Görüntülü) KAYIP KADIN İÇİN GÖLETTE ARAMA YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYIP KADIN İÇİN GÖLETTE ARAMA YAPILDI
Kayıp kadın için gölette arama yapıldı
YEREL HABERLER Kayıp kadın için gölette arama yapıldı
GÜNCELLEME - Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın dedektör köpeklerle arandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın ...
Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın dedektör köpeklerle arandı
YEREL HABERLER Tokat'ta 14 gündür kayıp olan kadın dedektör ...
Tokat'ta sis etkili oldu
YEREL HABERLER Tokat'ta sis etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.