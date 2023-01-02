Tokat'ta EYT'den yararlanan kişi sabah namazına gelenlere kavurma dağıttı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlan kişi sabah namazında cemaate kavurma ikramında bulundu.

Merkez Cami altındaki çay ocağını işleten Bilal Özer, EYT kapsamında emekli olacağı kesinleşince sabah namazına gelenlere kavurma ikram etti.

Bilal Özer, yaptığı açıklamada, "EYT'den emekli olacağım, çok mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu vesile ile ben de cami cemaatine sabah namazı sonrasında kavurma ikram ettim." dedi.

Kavurma ikramına Almus Belediye Başkanı Bekir Özer de katıldı.

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