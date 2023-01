Tokat'ta kayıp kadının bulunabilmesi için MPTS kayıtları inceleniyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde 17 gün önce kaybolan 65 yaşındaki kadının bulunabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

İlçeye bağlı Ataköy beldesinde 17 Aralık 2022 Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Arife Gökçe'nin bulunması için Ankara'dan getirilen kadavra arama köpeği "Mavi" ve iz takip köpeği "Alfa" ile çalışma yapıldı.

Samsun'dan gelen 5 kişilik Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi de Almus Baraj Gölü'nde Gökçe'den bir iz bulabilmek için çalışma yaptı.

Arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç çıkmadı.



- "Teyzemiz bulunana kadar biz devlet olarak gereken her şeyi yapacağız"

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, Gökçe'nin kaybolduğu günden itibaren beldede arma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Arama çalışmalarında 284 personel görevlendirildiğini, termal dronlu kameralar kullanıldığını anlatan Seyhan, "Jandarma, AFAD, JASAT ekipleri, bunların dışında Ankara ve Samsun'dan gelen kadavra, iz takip köpekleriyle açıkçası Ataköy beldesinde aramadığımız yer kalmadı. Tek tek evler ve ahırlar arandı, tabii hukuki çerçevede. Bunları yaptık fakat şu an elimizde maalesef somut veriye ulaşamadık. Konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu saatten sonra teknik takip konusuna geçildi." dedi.

Beldede güvenlik kamerası olmadığını, ilçe giriş ve çıkışlarındaki Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) kayıtlarının incelendiğini bildiren Seyhan, şunları kaydetti:

"Oradaki araçlar tek tek sorgulanıyor. Çalışmalar halen devam ediyor. İnşallah teyzemizi sağ salim buluruz, temennimiz bu. Arkadaşlar ellerinden geldiği kadar çabalarını harcıyorlar. Savcımız bir taraftan, bizler koordine ediyoruz. Jandarmamız, AFAD'ımız sahada gerekli çalışmaları yürütüyor. Umarı teyzemizi sağ salim buluruz. Jandarmamıza çok teşekkür ediyorum. Kolluk personelimiz muazzam bir çalışma yürüttü. Arkadaşlarımız baraj gölünün üzerinde kadavra köpeğini gezdirerek, göletin de her yerini karış karış gezdiler. Fakat netice alamadık. Teyzemiz bulunana kadar biz devlet olarak gereken her şeyi yapacağız. Çünkü bir vatandaşımız her şeyden önemli. En büyük temennimiz, teyzemizi sağ salim bulup evine, yuvasına, eşine, çocuklarına kavuşturmak."

Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan, 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe 17 Aralık 2022 tarihinde kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılmış, bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

