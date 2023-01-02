Tokat'ta kayıp kadının bulunabilmesi için MPTS kayıtları inceleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta kayıp kadının bulunabilmesi için MPTS kayıtları inceleniyor

AA

Tokat'ta kayıp kadının bulunabilmesi için MPTS kayıtları inceleniyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde 17 gün önce kaybolan 65 yaşındaki kadının bulunabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

İlçeye bağlı Ataköy beldesinde 17 Aralık 2022 Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Arife Gökçe'nin bulunması için Ankara'dan getirilen kadavra arama köpeği "Mavi" ve iz takip köpeği "Alfa" ile çalışma yapıldı.

Samsun'dan gelen 5 kişilik Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi de Almus Baraj Gölü'nde Gökçe'den bir iz bulabilmek için çalışma yaptı.

Arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç çıkmadı.

- "Teyzemiz bulunana kadar biz devlet olarak gereken her şeyi yapacağız"

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, Gökçe'nin kaybolduğu günden itibaren beldede arma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Arama çalışmalarında 284 personel görevlendirildiğini, termal dronlu kameralar kullanıldığını anlatan Seyhan, "Jandarma, AFAD, JASAT ekipleri, bunların dışında Ankara ve Samsun'dan gelen kadavra, iz takip köpekleriyle açıkçası Ataköy beldesinde aramadığımız yer kalmadı. Tek tek evler ve ahırlar arandı, tabii hukuki çerçevede. Bunları yaptık fakat şu an elimizde maalesef somut veriye ulaşamadık. Konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu saatten sonra teknik takip konusuna geçildi." dedi.

Beldede güvenlik kamerası olmadığını, ilçe giriş ve çıkışlarındaki Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) kayıtlarının incelendiğini bildiren Seyhan, şunları kaydetti:

"Oradaki araçlar tek tek sorgulanıyor. Çalışmalar halen devam ediyor. İnşallah teyzemizi sağ salim buluruz, temennimiz bu. Arkadaşlar ellerinden geldiği kadar çabalarını harcıyorlar. Savcımız bir taraftan, bizler koordine ediyoruz. Jandarmamız, AFAD'ımız sahada gerekli çalışmaları yürütüyor. Umarı teyzemizi sağ salim buluruz. Jandarmamıza çok teşekkür ediyorum. Kolluk personelimiz muazzam bir çalışma yürüttü. Arkadaşlarımız baraj gölünün üzerinde kadavra köpeğini gezdirerek, göletin de her yerini karış karış gezdiler. Fakat netice alamadık. Teyzemiz bulunana kadar biz devlet olarak gereken her şeyi yapacağız. Çünkü bir vatandaşımız her şeyden önemli. En büyük temennimiz, teyzemizi sağ salim bulup evine, yuvasına, eşine, çocuklarına kavuşturmak."

Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan, 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe 17 Aralık 2022 tarihinde kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılmış, bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta iş yerinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tokat'ta iş yerinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Tokat'ta EYT'den yararlanan kişi sabah namazına gelenlere kavurma dağıttı
YEREL HABERLER Tokat'ta EYT'den yararlanan kişi sabah namazına ...
Tokat'ta orman tanıtım levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta orman tanıtım levhasına çarpan otomobilin ...
Tokat mermeri 5 ülkede yapıları süslüyor
YEREL HABERLER Tokat mermeri 5 ülkede yapıları süslüyor
Tokat'ta kaybolan kadın Almus Baraj Gölü'nde arandı
YEREL HABERLER Tokat'ta kaybolan kadın Almus Baraj Gölü'nde arandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.