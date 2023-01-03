Belediye Başkanı Eroğlu Tokat'ın 2023'teki ilk bebeğini ziyaret etti

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TOKAT (AA) - Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ta 2023 yılında doğan ilk bebeği ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu, Orhan ve Semra Yıldırım çiftinin üçüncü çocuğu olan ve dünyaya gözlerini yeni yılın ilk saatlerinde açan Zeynep Asel'i ziyaret etti.

Eroğlu, ziyarette Yıldırım çiftini tebrik ederek şunları kaydetti:



"Orhan kardeşim iki erkek evlattan sonra Rabbim sizlere güzel bir kız evlat verdi. 2023 yılının ilk bebeği. Evladımızın Allah bahtını açık etsin. Hem ailesine hem de ülkemize hayırlı bir evlat olsun. Rabbim bütün evlatlarımızı her türlü kötülükten korusun, bahtlarını açık etsin."

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren baba Murat Yıldırım, "İki erkek evlattan sonra bir kız çocuğumuzun dünyaya gelmesi bizleri mutlu etti, çok güzel bir duygu. Belediye Başkanımıza bizleri ziyaret ettiği, sevincimizi paylaştığı için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Yıldırım ailesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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