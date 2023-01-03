Tokat'taki kayıp kadın iz takip köpeği desteğiyle komandolar tarafından arandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde 18 gün önce kaybolan 65 yaşındaki kadının bulunabilmesi için iz takip köpeği desteğiyle komandolarca arama çalışması yapıldı.

İlçeye bağlı Ataköy beldesinde 17 Aralık 2022 Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan Arife Gökçe'nin bulunması için belirlenen dört yerde, iz takip köpeği "Tank" ile 60 komando tarafından arama çalışması gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Ataköy beldesinde Arife Gökçe'nin 17 Aralık'ta kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılıp bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

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