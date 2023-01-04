Tokat Valisi Hatipoğlu, Başçiftlik ilçesini ziyaret etti

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Başçiftlik ilçesinde incelemelerde bulundu.
Hatipoğlu, Kaymakam Serhat Bağcı'yı ziyaret ederek, Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Hatipoğlu, ilçelerin, beldelerin ve köylerin tüm sorunlarını çözebilmek, bu yerleri daha yaşanabilir hale getirebilmek adına tüm kurumlarıyla özverili şekilde çalıştıklarını söyledi.
Toplantıya Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, Hatipli Belediye Başkanı Murat Cengiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ile kurum müdürleri katıldı.