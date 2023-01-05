GÜNCELLEME - Tokat'ta uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Süleyman Aksoy idaresindeki 60 SC 167 plakalı hafif ticari araç, Sahilköy yakınlarında uçuruma devrildi.

Kazada araçtaki Gülümser (50) ve annesi Hüsne (80) Aksoy olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü ile eşi Sultan ve kayınvalidesi Elmas Aksoy ise sağlık ekiplerince Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksoy ailesinin kaza öncesi hastaneye gittiği öğrenildi.

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kaza yerine giderek incelemede bulundu.

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