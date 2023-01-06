GÜNCELLEME - Tokat'ta 6 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Tokat'ı Sivas'a bağlayan Tokat Çevre Yolu Erenler mevkisinde, 2 otomobil, 2 servis minibüsü, halk otobüsü ve kamyonetin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan Rukiye Poyraz, Gülseren Akyüz, Meral Şenden, Orhan Akgül, Kadriye Kazancı, Mehmet İşeri, Mehmet Polat, Osman Dursun, Ali Dursun ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.





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