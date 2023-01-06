Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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TOKAT (AA) - Tokat'ın yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar, aralıklarla devam etti.

Kar yağışı, Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde de etkili oldu.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.





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