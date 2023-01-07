Tokat'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığa yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 52 litre sahte içki ve 1,86 gram esrar ele geçirdi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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