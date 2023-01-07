GÜNCELLEME - Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Mustafa Koç (36) idaresindeki 66 DD 367 plakalı hafif ticari araç, Yeşilyurt-Tokat kara yolu Karacaören köyü yakınında Servet Kaşıkeman yönetimindeki 60 HK 924 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Tuğba Koç, Halil İbrahim Koç, Hacı Aslan Koç, Salice Kaşıkeman ve Sefa Kaşıkeman yaralandı.

Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Salice Kaşıkeman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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