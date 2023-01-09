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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Belediye Plevne, sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başladı

AA

Tokat Belediye Plevne, sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başladı

TOKAT (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne'nin başantrenörü Furkan Gür, ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başladıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya deplasmanda 3-1 yenilen Tokat Belediye Plevne'nin başantrenörü Furkan Gür, AA muhabirine, galibiyet parolası ile çıktıkları maçta ilk seti basit hatalar yüzünden kaybettiklerini söyledi.

Ellerine gelen fırsatları kullanamadıklarını aktaran Gür, "İki set istediğimiz işleri yapıp rakibimize büyük üstünlük kurduk. Kazanabileceğimiz maçtı ama 3. setin hemen başında Rıfat Kantarcıoğlu'nun baş parmağına gelen top maçın kaderini değiştirdi. Rıfat'ın sakatlığı maçın kırılma noktası oldu bizim için. Galatasaray takımının da maç içerisinde bize karşı yaptığı tavırlardan rahatsız olduğumuzu ve böyle büyük bir kulübün bu tarz işlere yönelmesinin komik olduğunu bildirmek isterim. İşler her zaman yolunda gitmeyebilir. İkinci yarıya galibiyet ile başlamayı çok istedik. Ancak söylediğim gibi şansızlıklar oldu, maalesef. İkinci yarıya mağlubiyet ile başladığımız için üzgünüm." dedi.

İkinci yarının 3, 4 ve 5. haftalarında oynayacakları maçlara odaklandıklarını dile getiren Gür, şu ifadeleri kullandı:

"Altekma Hekimoğlu ve Hatay maçları var. Öncesinde bu pazar evimizde Arkas ile oynayacağız. Rıfat'ın sakatlığı devam ediyor. Rıfat'ı Altekma maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Ali Yücel Spor Salonu'nun dolu olması nedeniyle Arkas Spor maçını ve maç hazırlıklarını Gaziosmnpaşa Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Sayın rektörümüze ve Spor Bilimleri Fakültesi yöneticilerine teşekkür ederiz. Bizlere kapılarını açtıkları için. İkinci yarı takımımdan beklentim büyük. Kaybettiğimiz bir şey yok, rakiplerimiz de kazanamıyor. Onları yakalama şansımız var. Desteğe ihtiyacımız var taraftarlarımızı tüm maçlara bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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