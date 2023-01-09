Tokat'taki ölümlü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'taki ölümlü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

AA

Tokat'taki ölümlü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Yeşilyurt-Tokat kara yolu Karacaören köyü yakınlarında 7 Ocak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan hafif ticari araç sürücü Mustafa K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Mustafa K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yeşilyurt-Tokat kara yolu Karacaören köyü yakınında 7 Ocak'ta Mustafa K. idaresindeki 66 DD 367 plakalı hafif ticari araç ile Servet Kaşıkeman yönetimindeki 60 HK 924 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Tuğba K, Halil İbrahim K, Hacı Aslan K. ile Salice Kaşıkeman ve Sefa Kaşıkeman yaralanmıştı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Salice Kaşıkeman, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat Belediye Plevne, sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başladı
YEREL HABERLER Tokat Belediye Plevne, sezonun ikinci yarısına ...
Ölen müşterilerin anıları tarihi kahvehanenin duvarlarındaki fotoğraflarla yaşatılıyor
YEREL HABERLER Ölen müşterilerin anıları tarihi kahvehanenin ...
Tokat'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Tokat'ta kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
GÜNCELLEME - Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil ...
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.