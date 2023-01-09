Tokat'taki ölümlü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Yeşilyurt-Tokat kara yolu Karacaören köyü yakınlarında 7 Ocak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan hafif ticari araç sürücü Mustafa K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Mustafa K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yeşilyurt-Tokat kara yolu Karacaören köyü yakınında 7 Ocak'ta Mustafa K. idaresindeki 66 DD 367 plakalı hafif ticari araç ile Servet Kaşıkeman yönetimindeki 60 HK 924 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Tuğba K, Halil İbrahim K, Hacı Aslan K. ile Salice Kaşıkeman ve Sefa Kaşıkeman yaralanmıştı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Salice Kaşıkeman, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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