Almus Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

TOKAT (AA) - Almus Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmenin imza töreni, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer ile Hak-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir'in katılımıyla yapıldı.

Özer, 55 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde mutabakata vardıklarını söyledi.

Demir ise Almus Belediyesinde görevli şirket çalışanları için bu sene ilk defa yemek ücreti verileceğini belirterek, "Tüm belediyelere örnek teşkil edecek bir toplu sözleşmeye imza atıldı. Toplu sözleşme sonrasında Almus Belediyesinde en düşük işçi ücreti 11 bin lira civarında oldu. Kadrolu işçilere 14 bin ile 15 bin lira bandında ücret ödenecek. Şirket personeli çalışanlarımız ilk defa yemek ücreti olarak günde 75 lira net ücret, Kurban Bayramı'nda 2 bin lira bayram yardımı, 52 yevmiye sendika ikramiyesi aldı. Belediye Başkanı Özer'e tüm üyelerimiz adına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





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