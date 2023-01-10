Tokat Valisi Hatipoğlu gazetecilerle bir araya geldi

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Hatipoğlu, bir lokantada düzenlenen etkinlikte, kentte görev yapan basın temsilcilerinin gününü kutlayarak başarı ve iyi dileklerini iletti.

Basının iletişim dünyasının en güçlü organları arasında yer aldığını belirten Hatipoğlu, "10 Ocak tarihinin iki anlamı var. Birincisi Çalışan Gazeteciler Günü, ikincisi ise İdareciler Günü. İkisinin bir arada olması ayrı bir güzellik. Bu vesileyle tüm gazetecilerimizin gününü kutluyorum." dedi.



Basının kendi ayakları üzerinde durması, objektif ve tarafsız şekilde haberleri kamuoyuna yansıtmasının devlet ve toplum için çok önemli bir sigorta görevi gördüğünü vurgulayan Hatipoğlu, "Çünkü objektif ve tarafsız habercilik, aynı zamanda toplumumuzu daha iyiye yöneltecektir. Bu anlamda gazetecilerimize çok büyük bir görev düşmektedir. Birincisi, olaylarla ilgili toplumu aydınlatma, ikincisi ise tabiri caizse kamuyu kontrol etme. Bu noktalar en büyük önem taşıyan hususlardan. Nihayetinde bizler idareciler olarak karşımıza çıkan konuları ancak görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.





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