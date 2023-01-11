Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube Başkanı Ceylan, gazetecilerle buluştu

TOKAT (AA) - Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube Başkanı Şaban Ceylan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ceylan, sendika binasında düzenlenen etkinlikte, kentte görev yapan basın temsilcilerinin gününü kutlayarak, başarı ve iyi dileklerini iletti.

Bütün meslek gruplarının Türkiye için hizmet ettiğini dile getiren Ceylan, "Geleceğin inşa edilmesi sürecinde hizmet üreten bürokrasinin, devletin tüm yapılarının, sivil toplum örgütlerinin önemli bir sesi olarak duruşunuz, söyleminiz, hareket kabiliyetiniz, becerileriniz, teknik donanımlarınız bizim için son derece kıymetli. Türkiye Yüzyılı cümlesi ve tanımı içerisinde devletin ilgili birimleri tarafından da kamuoyuna ve dünyaya deklare edilen tüm politikalar üzerine elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar sizlerle birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.





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