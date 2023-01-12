Tokat'ta kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde 26 gün önce kaybolan 65 yaşındaki kadının bulunabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Geçen yıl 17 Aralık'tan bu yana haber alınamayan Arife Gökçe'nin bulunması için Ankara'dan getirilen kadavra arama köpeği "Mavi" ve iz takip köpeği "Alfa" ile çalışma yapıldı.

Samsun'dan gelen 5 kişilik Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi de Almus Baraj Gölü'nde Gökçe'den bir iz bulabilmek için çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalardan bir sonuç çıkmadı.

İlçe giriş ve çıkışlarındaki Mobil Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarının incelemesi de devam ediyor.

Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe, geçen yıl 17 Aralık'ta kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılmış, bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.





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