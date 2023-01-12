Tokat'tan 35 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinden kutsal topraklara umreye gidecek 35 kişilik kafile uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının umre organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 35 kişilik kafile için Hükümet Konağı Meydanı'nda uğurlama programı düzenlendi.

Duanın ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, burada yaptığı konuşmada, çok anlamlı ve güzel bir gün olduğunu belirterek, "İlçemizden bu kadar kişinin umreye gitmesi bizim için memnuniyet verici. Umreye giden vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah ibadetlerini kabul etsin, gidemeyen vatandaşlarımız için de dualarını bekliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Bekir Özer de umre ziyaretinde bulunacakları uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Yolları açık olsun, Allah'ım umrelerini makbul eylesin. Kendilerine hayırlı yolculuklar dilerim." diye konuştu.

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