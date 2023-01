Tokat Belediye Başkanı Eroğlu kadın kooperatifi yöneticileriyle bir araya geldi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kadın kooperatifi yöneticileriyle bir araya geldi.

Tokat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Tokat ve ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin yöneticileriyle bir araya gelen Eroğlu'na yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Eroğlu, kadınların kurdukları kooperatiflerin kiminin emekleme aşamasını geçip işlerini geliştirirken, kimilerinin ilk aşamalarını kaydettiklerini söyledi.



Ürettikleri ürünlerle ekonomiye değer kattıklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:



"Kadın kooperatifleri, kadınların sosyal hayatta daha güçlü olmasına, kadın istihdamının artmasına katkı sağlıyor. Hanım kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz zaman her zaman ifade ettiğim bir söz var. 'Kadın isterse her şeyi başarabilir'. Son yıllarda hanım kardeşlerimiz kurdukları ve çalışmalarını sürdürdükleri kooperatiflerle çok önemli temeller attı. Hem kadın istihdamına katkı sağlamak hem de üretim ve pazarlamaya destek olmak için yapacağımız çalışmaları not ettik. Üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.