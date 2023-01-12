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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turhal'da TOKİ konutları sahiplerine teslim ediliyor

AA

Tokat'ın Turhal ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 300 konutun sahiplerine teslim edilmesine başlandı.

Turhal'da TOKİ konutları sahiplerine teslim ediliyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 300 konutun sahiplerine teslim edilmesine başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Turhal ilçesinde 2021 yılının mart ayında 55 milyon liralık yatırımla temeli atılan 300 konut projesi, tamamlandı.

2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 15 blokluk projede oyun, dinlenme ve park alanları, otopark, 100 kişilik cami, ticaret merkezi ve acil durumlarda toplanma alanları bulunuyor.

Daire sahipleri, evlerini teslim almak için proje alanında bulunan site yönetim birimine başvuruyor.

Evlerini teslim alan iki aileye anahtarlarını teslim eden Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Kayacık bölgesinde 2021 yılının mart ayında başladığımız toplu konut projemizin sonundayız. Vatandaşlarımız kuralarını çektikleri dairelerine yerleşmeye başladı. Başta Cumhurbaşkanımız, vekillerimiz ve emeği geçen bürokratlara teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki zaman zarfında Turhal'ımızda TOKİ ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Dairelerin tesliminin 27 Ocak'a kadar devam edeceği öğrenildi.


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