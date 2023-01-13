Durakta doğum yapan köpek ve yavrularına taksiciler sahip çıktı

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TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta taksi durağına sığınıp yavrularını burada dünyaya getiren köpeğe taksiciler sahip çıktı.

Tokat Devlet Hastanesi önünde bulunan taksi durağının çalışanları, yaklaşık bir aydır zaman zaman durağa gelen sahipsiz köpeği beslemeye başladı.

"Maya" adı verilen köpek, 15 gün önce taksi durağında doğum yaparak 4 yavru dünyaya getirdi. Durak çalışanları, yavrulara da "Tom", "Çiko", "Haydut" ve "Kahraman" isimlerini verdi.

Durak çalışanları, bakımlarını üstlendikleri anne köpek ve yavruları için durağın yanında kulübe de yaptı.

Taksi durağı çalışanlarından Erol Tekin, AA muhabirine, anne köpeğin sahibinin olmadığını söyledi.

Köpeğin durak yakınlarında dolaştığını dile getiren Tekin, "Doğum yapacağını tahmin ettik, ilgi gösterdik. Yiyecek ve süt verdik. Bizim bu davranışımızdan cesaret alan hayvan, durağın içine girdi ve burada doğum yaptı." dedi.

Yavrulara da anneye de baktıklarını anlatan Tekin, "Yemek söylediğimiz zaman bir porsiyon da annelerine söylüyoruz. Bizi tanıdı. Duraktaki arkadaşları tanıyor. Bu şekilde büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Soğuktan korumak için zaman zaman yavruları içeri aldıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Anne ve yavrular bize çok alıştı, taksici arkadaşlarımız şefkatli davrandığı için. Bizden hiç çekincesi olmuyor. Yavruları alarak elimizde gezdiriyoruz. Bize bir şey demiyor ama yoldan geçen herhangi bir yabancı olduğu zaman kesinlikle yanaştırmıyor. Bizi tebrik eden de yiyecek alıp verenler de oluyor."





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