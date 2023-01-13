Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özdemir, çalışmalarını anlattı

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TOKAT (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Tokat İl Müdürü Mahmut Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi.

Müdürlük binasında gazetecilerle buluşan Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Aile ve toplum yapısının korunmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Özdemir, "Başta kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız olmak üzere vatandaşlarımıza yönelik koruyucu ve önleyici programlarımız etkin şekilde uygulanmaktadır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi, bütün çalışmalarımızın ve varoluşumuzun temelidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, arz odaklı çalışmayı görev edinmiş, hiçbir ihtiyaç sahibinin bizlere ulaşmasını beklememektedir." dedi.

Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Bakanlığın hizmet modellerinden vatandaşları yararlandırırken yaptıkları projelerle kamu hizmetlerine erişimi de kolaylaştırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Sosyal Destek Hızır Tokat Projesi gibi Türkiye'ye örnek olmuş projelerimiz ile şefkat elçilerimizin yaptığı ziyaretlerde görülen eksikliklerle ilgili kamu kurumlarına yönlendirme yaparak problemlerin çözüme kavuşması sağlanmaktadır. Sosyal devlet anlayışımızın bu aşamalara gelmesinde vizyonel bakışıyla yolumuzu aydınlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hizmetin yürütülmesindeki desteklerinden dolayı Bakanımız Sayın Derya Yanık'a, katkılarından dolayı valilerimize ve milletvekillerimize minnet ve şükranlarını sunuyoruz."

İl Müdür Yardımcısı Güngör Yüce tarafından da geçen yıl yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aktarıldı.





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